«Operación Gigavatio»: Holtec instalará pequeños reactores nucleares SMR-300 en EE. UU.

La empresa estadounidense Holtec International ha sido seleccionada como socio tecnológico del proyecto Green River Advanced Nuclear Project, planificado en Utah. En el marco de la iniciativa «Operación Gigavatio», se prevé instalar pequeños reactores modulares Holtec SMR-300 en el emplazamiento de la futura central, diseñados para generar electricidad limpia. Anteriormente conocido como Blue Castle, este proyecto pasa ahora de la fase de preparación a la implementación práctica. Según Ixbt.com informa .

La nueva central se basará en reactores SMR-300, cada uno con una capacidad eléctrica de más de 300 MW. Están construidos sobre la tecnología de reactores de agua a presión, ampliamente utilizada y dominada en la energía nuclear mundial durante décadas. Al mismo tiempo, los desarrolladores han introducido varios cambios destinados a mejorar la seguridad y reducir los costes operativos.

Una de las características clave del SMR-300 es su capacidad para operar en climas áridos. El reactor puede equiparse con un sistema de condensador refrigerado por aire, lo que reduce significativamente el consumo de agua, una gran ventaja para regiones con escasez hídrica como Utah. El proyecto también incorpora sistemas de seguridad pasiva capaces de llevar el reactor a un estado seguro incluso en caso de pérdida total del suministro eléctrico externo.

Según los cálculos de Holtec, el diseño simple requiere aproximadamente 270 empleados para el mantenimiento de dos bloques de energía. Esto es significativamente menos que en las grandes centrales nucleares tradicionales y debería afectar positivamente a los costes de explotación. Actualmente, los primeros reactores de la serie SMR-300 están pasando por el proceso de licenciamiento ante la Comisión Reguladora Nuclear de EE. UU. (NRC).