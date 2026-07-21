Presentan en China robots controlados por el poder de la mente

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Presentan en China robots controlados por el poder de la mente

La empresa china BrainCo ha dado un paso revolucionario en el mundo de la robótica al presentar una nueva plataforma que permite controlar máquinas mediante el pensamiento humano. Este sistema, presentado durante la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) en Shanghái, tiene como objetivo eliminar las barreras entre el cerebro humano y la tecnología. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este sistema, denominado Brain-Controlled Robot AI Platform, funciona a través de un casco EEG especial. El usuario no necesita presionar botones, dar comandos de voz ni realizar movimientos físicos; basta con formar una intención específica en su mente. El robot capta instantáneamente estos pensamientos y ejecuta la acción correspondiente.

Según información de ixbt.com, el proceso de funcionamiento del sistema consta de tres etapas principales. Primero, el casco de electroencefalografía lee las señales cerebrales. Luego, la AI analiza estas señales para identificar la intención del usuario (por ejemplo, «agarrar un objeto»). En la etapa final, esta intención se convierte en un comando digital comprensible para el robot.

Rapidez y amplias posibilidades

Los expertos de BrainCo destacan que transcurren menos de 200 milisegundos desde que se envían las señales cerebrales hasta que el robot se pone en movimiento. Durante la exposición, un brazo robótico demostró con éxito tareas complejas, como agarrar un vaso y levantar una manzana, mediante el poder de la mente.

El aspecto único de la nueva plataforma es su capacidad de adaptarse a diversos tipos de robots, entre ellos:

  • Robots humanoides;
  • Manipuladores industriales;
  • Robots cuadrúpedos.
Esta característica permite a los laboratorios de robótica existentes integrar la nueva tecnología sin necesidad de crear equipos adicionales especiales. Asimismo, la compañía mostró un sistema de recopilación de datos para entrenar la «embodied AI», modelos de inteligencia artificial que operan en el mundo físico.

BrainCo ha estado trabajando en interfaces cerebro-computadora (BCI) desde 2015. Anteriormente, la empresa era conocida por sus tecnologías de rehabilitación médica, como prótesis controladas mediante señales nerviosas y musculares. Ahora, esta experiencia se traslada al campo de la robótica, lo que abre nuevos horizontes tanto para personas con discapacidad como para trabajos industriales de alta precisión.

BrainCoRobóticaInteligencia ArtificialBCITecnología
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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