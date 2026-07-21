Samsung y KRISO desarrollan un buque portacontenedores gigante de propulsión nuclear

La empresa surcoreana Samsung Heavy Industries y el Instituto de Investigación de Ingeniería Oceánica y Construcción Naval de Corea (KRISO) han presentado un proyecto revolucionario en el sector del transporte marítimo. Los expertos han desarrollado el concepto de un buque de nueva generación equipado con dos pequeños reactores modulares (SMR) y con capacidad para 15 000 contenedores. Este proyecto ya ha recibido la aprobación preliminar (AIP) de la American Bureau of Shipping (ABS). Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el buque se basa en la tecnología de reactores de sales fundidas (MSR) en lugar de los motores diésel tradicionales. A diferencia de los reactores de agua a presión convencionales, estos dispositivos funcionan a baja presión, lo que reduce significativamente el riesgo de accidentes en el sistema y aumenta el nivel de seguridad. Lo más importante es que estos reactores tienen la capacidad de suministrar energía al buque durante muchos años sin necesidad de repostar.

Ventaja tecnológica y medidas de seguridad

Uno de los retos más complejos para los ingenieros fue garantizar el funcionamiento estable de la instalación nuclear en condiciones de carga variable. Para ello, los reactores se integraron con un sistema especial de almacenamiento de energía (ESS). Si uno de los reactores reduce su potencia o se detiene para mantenimiento, las baterías y el segundo reactor compensan automáticamente la energía faltante.

El uso de una planta de energía nuclear también cambió por completo la construcción del buque. La ausencia de enormes tanques de combustible y chimeneas liberó espacio para contenedores adicionales. El compartimento del reactor se colocó en la parte central del casco, un punto menos propenso a las vibraciones y mejor protegido en caso de colisión lateral. Las zonas de vivienda de la tripulación se trasladaron a la proa del buque, lo más lejos posible de los reactores, por razones de seguridad.

El futuro del transporte ecológico

Como resultado de las pruebas hidrodinámicas realizadas por los expertos de KRISO, se seleccionó una forma especial para el buque. Esta forma permite al portacontenedores navegar a una velocidad de 25 nudos (unos 45 km/h) incluso en condiciones meteorológicas adversas. Varias organizaciones están colaborando en el proyecto, incluido el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea (KAERI), que creó el reactor marino.

La certificación obtenida hasta ahora no es un permiso para comenzar la construcción, sino un documento que confirma que el proyecto cumple con los requisitos de seguridad. En la siguiente etapa se llevarán a cabo el diseño detallado y la certificación final. Si este proyecto tiene éxito, marcará el inicio de una nueva era que servirá para reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono en el transporte marítimo mundial.

Para países como Uzbekistán, que tienen un acceso limitado al mar pero están conectados a las rutas comerciales internacionales, estas tecnologías son de vital importancia para la futura reducción de los costes logísticos y la estabilización de la cadena de suministro global.