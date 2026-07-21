Empresas japonesas presentan una cabina de «refrigeración» especial para humanos

Las empresas japonesas SDRS y Trusco Nakayama han propuesto un método inusual para combatir las temperaturas extremadamente calurosas. El dispositivo, llamado Do Hiemon Box y desarrollado por ingenieros, parece un refrigerador grande o una máquina expendedora, pero no está destinado a alimentos, sino a enfriar rápidamente el cuerpo humano. Así lo informa Ixbt.com informa .

Dentro de esta cabina innovadora, se mantiene una temperatura constante de alrededor de 15 °C. Tan pronto como el usuario se sienta en el asiento especial dentro del dispositivo, un potente flujo de aire a aproximadamente 5 °C se dirige hacia su cabeza, cuello, hombros y espalda. Según Ixbt.com, este sistema reduce significativamente el riesgo de insolación.

Los desarrolladores afirman que se siente un efecto de enfriamiento notable menos de cinco minutos después de entrar en la cabina. Una sesión de diez minutos ayuda a normalizar la temperatura corporal y a eliminar por completo los síntomas de sobrecalentamiento. Esto es especialmente importante para los empleados que trabajan al aire libre o en talleres calurosos.

Seguridad y eficiencia energética

La Do Hiemon Box tiene tres modos de enfriamiento diferentes y está equipada con una función de apagado automático para proteger la salud del usuario. El dispositivo se detiene por sí solo después de 20 minutos, lo que evita el enfriamiento excesivo de los órganos corporales. No se requiere ninguna instalación especial para colocar el dispositivo.

Técnicamente, el dispositivo está diseñado para ser bastante económico. Consume la mitad de electricidad que los aires acondicionados móviles comunes. Además, la cabina está equipada con ruedas, lo que permite moverla fácilmente a cualquier lugar. Esto la hace conveniente para su uso temporal en diversas instalaciones.

Este nuevo desarrollo se recomienda para su uso en los siguientes lugares:

Sitios de construcción y plantas industriales;

Grandes almacenes y centros logísticos;

Espacios abiertos donde se celebran eventos públicos;

Escuelas y centros comerciales.

Esta invención surgió en el contexto de las temperaturas récord observadas en Japón en los últimos años. En el país, la temperatura del aire a menudo supera los 40 °C, lo que aumenta los casos de insolación entre la población. En las condiciones de Uzbekistán, durante el período estival de «chilla», tales tecnologías podrían ser muy útiles para proteger a los trabajadores en los sectores de la construcción y la agricultura.

Actualmente, las empresas japonesas planean suministrar estos dispositivos a grandes corporaciones. En el futuro, se espera que cabinas como la Do Hiemon Box se generalicen en lugares públicos, al igual que los cajeros automáticos o las máquinas expendedoras de bebidas.