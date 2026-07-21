Starlink provee Internet a más de 700 000 personas tras el terremoto en Venezuela

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Starlink provee Internet a más de 700 000 personas tras el terremoto en Venezuela

Tras los devastadores terremotos en Venezuela que dejaron los sistemas de comunicación totalmente fuera de servicio, Starlink, la empresa de Elon Musk, implementó un proyecto a gran escala para restaurar la conexión a Internet en la región. Según el informe de la compañía, más de 700 000 habitantes pudieron volver a conectarse gracias a la tecnología satelital. Así lo informa Ixbt.com informa .

En junio de 2026, potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en el norte del país destruyeron no solo edificios residenciales, sino también infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Según datos oficiales, el desastre dejó más de 5 200 muertos y cerca de 17 000 personas sin hogar. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima los daños totales en más de 6 700 millones de dólares.

Restauración de infraestructura y ayuda de Starlink

En las zonas donde las torres de telefonía móvil tradicionales quedaron inoperativas, Starlink se convirtió en el único medio de comunicación. Según el medio ixbt.com, Starlink lleva a cabo este proyecto en cooperación con el Departamento de Estado de EE. UU. Se entregaron e instalaron más de 1 600 terminales satelitales en las áreas afectadas en poco tiempo.

Estos terminales se destinaron principalmente a proporcionar conectividad a instalaciones vitales. Actualmente, cerca de 100 organizaciones, incluidos servicios de emergencia, hospitales y misiones humanitarias, utilizan activamente la red de Starlink. Esto ha mejorado significativamente la coordinación de las labores de rescate y la velocidad de la asistencia médica.

Soluciones móviles y servicios gratuitos

La solución Starlink Mobile fue de especial importancia para la población. Gracias a esta tecnología, más de 700 000 personas pudieron acceder a Internet en lugares donde las estaciones de los operadores móviles no funcionaban. Esto permitió a las personas no solo obtener información, sino también participar en las labores de búsqueda y rescate.

Además, como parte de su responsabilidad social, la empresa brindó las siguientes ayudas:

  • Más de 240 000 SMS gratuitos enviados a través de la red satelital temporal;
  • Canales de alta velocidad dedicados para los servicios de rescate;
  • Puntos de conexión establecidos para organizaciones humanitarias.
Esta situación demostró una vez más la importancia crucial de las tecnologías satelitales modernas durante desastres naturales. En regiones sísmicamente activas, la disponibilidad de estos sistemas de comunicación alternativos puede ser un factor decisivo para salvar vidas en situaciones de emergencia.

Actualmente, las labores de recuperación continúan en Venezuela y Starlink mantiene sus operaciones en la zona. Según representantes de la empresa, la red satelital seguirá prestando servicio hasta que la infraestructura de comunicación terrestre sea restaurada por completo.

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Abror Shuhratov
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