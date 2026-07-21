La inteligencia artificial comienza a operar en la Estación Espacial Internacional: ayuda a los astronautas

Han comenzado pruebas importantes a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) para integrar tecnologías de inteligencia artificial (AI) en los flujos de trabajo diarios. Ahora, la tripulación que opera en el espacio utiliza el apoyo de algoritmos modernos para realizar tareas técnicas complejas. Esto demuestra el creciente papel de los asistentes digitales en la historia de la exploración espacial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Sergey Krikalev, subdirector de Roskosmos, el sistema de inteligencia artificial se está probando actualmente como parte de un programa experimental. La tarea principal de esta tecnología es liberar a los astronautas de las tareas burocráticas tediosas y que consumen mucho tiempo. En particular, el sistema de AI simplifica significativamente el proceso de generación de informes diarios y el trabajo con documentos.

De las tareas rutinarias a la investigación científica

El horario de trabajo en la estación espacial es muy ajustado y los miembros de la tripulación deben informar a la Tierra sobre cada acción realizada. Gracias a que la inteligencia artificial ayuda a preparar estos informes, los astronautas tienen la oportunidad de dedicar más tiempo a sus tareas principales: realizar experimentos científicos y garantizar la seguridad de la estación.

Se espera que en el futuro, tales soluciones digitales se conviertan en una parte integral de la infraestructura digital a bordo. Según los expertos, la inteligencia artificial podría convertirse en una herramienta clave no solo para trabajar con textos, sino también para detectar fallos en los sistemas de la estación y realizar maniobras complejas.

Actualmente, el proceso de modernización de la tecnología espacial no se limita solo a la inteligencia artificial. En el campo de la astronáutica moderna, la fabricación aditiva (impresión 3D) y el uso de materiales compuestos también se están desarrollando rápidamente. Estas tecnologías permiten fabricar piezas de repuesto rápidamente, tanto en la Tierra como en la propia órbita.

Los especialistas uzbekos también siguen de cerca estas tendencias en la industria espacial mundial. El uso exitoso de la inteligencia artificial en el espacio será de importancia decisiva para aumentar la capacidad de trabajo autónomo de la tripulación en futuras misiones de larga distancia, incluidos los vuelos a Marte.