Se filtran las imágenes del Samsung Galaxy Z Fold8 Wide antes de la presentación oficial

Mientras el gigante tecnológico surcoreano Samsung se prepara para el evento Galaxy Unpacked que se celebrará mañana en Londres, han aparecido en la red renders de alta calidad del nuevo buque insignia de la compañía: el Galaxy Z Fold8 Wide. La información fue publicada por el influyente insider Roland Quandt, lo que puso fin a las últimas dudas sobre el diseño y las especificaciones técnicas del dispositivo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, las imágenes publicadas confirman que el smartphone se lanzará en al menos tres colores: crema, grafito y lavanda. También se dice que Samsung ha preparado una versión exclusiva en color pistacho para su tienda online oficial. Estas filtraciones demuestran el esfuerzo de la marca por mantener su dominio en el segmento de dispositivos plegables de nueva generación.

Nueva pantalla y tecnología Flex Titanium

El aspecto más llamativo del Galaxy Z Fold8 Wide es su pantalla externa. Según la información inicial, la pantalla exterior tiene una diagonal de 5,5 pulgadas y una relación de aspecto de 16:10. Esto proporciona una ergonomía más cómoda en comparación con los modelos anteriores. Los marcos de la pantalla se han reducido significativamente y se han vuelto casi simétricos, lo que le da al smartphone un aspecto estético moderno.

Una de las mayores innovaciones en la construcción es el nuevo mecanismo de bisagra llamado Flex Titanium. Los ingenieros de Samsung utilizaron una película de titanio y placas de titanio flexibles al crear este mecanismo. Esta solución no solo aumenta la durabilidad del dispositivo, sino que también sirve para reducir significativamente la marca de pliegue en la pantalla interna que ha molestado a los usuarios durante mucho tiempo.

Capacidades técnicas y rendimiento

En el interior del smartphone se concentran las últimas tecnologías. Se espera que la pantalla flexible principal del dispositivo sea un panel OLED de 7,6 pulgadas y funcione con una relación de aspecto de 4:3. Esto crea amplias posibilidades para trabajar con contenido y utilizar el modo multitarea.

Se supone que las características técnicas del dispositivo incluyen:

Procesador especial Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy;

Batería con una capacidad de 4800 mAh;

Sistema de doble cámara principal de 50 megapíxeles;

Puerto USB Type-C y altavoces estéreo mejorados.

El estreno oficial de este buque insignia tendrá lugar el 22 de julio en Londres. Teniendo en cuenta que las predicciones anteriores de Roland Quandt, incluidas las informaciones sobre smartphones GoPro y Xiaomi, han resultado ser ciertas, esta información sobre el Galaxy Z Fold8 Wide también es muy cercana a la realidad. Se espera que este dispositivo aparezca en el mercado poco después de la presentación oficial.