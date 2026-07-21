Abandono del diésel en China: se construirán 3000 estaciones de carga

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Abandono del diésel en China: se construirán 3000 estaciones de carga

El gobierno chino ha emprendido un proyecto masivo para electrificar los vehículos de carga pesada y crear un sistema logístico ecológico. Se ha anunciado la construcción de una red de más de 3000 estaciones de carga y cambio rápido de baterías para camiones en todo el país. Esta iniciativa es un paso importante hacia el fin de la era de los camiones diésel y de gasolina tradicionales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, las nuevas infraestructuras se ubicarán principalmente en autopistas nacionales y carreteras interprovinciales de gran tráfico. El proyecto también abarca grandes metrópolis y centros industriales, incluyendo la región de Pekín-Tianjin-Hebei, el delta del río Yangtsé y zonas económicas como Guangdong-Hong Kong-Macao. Esto permitirá un suministro eléctrico continuo para la cadena de transporte.

Nodos estratégicos y zonas industriales

El objetivo principal del proyecto es crear una red energética integral que conecte centros logísticos, puertos marítimos, zonas mineras y grandes fábricas. Esto no solo mejora la situación ambiental, sino que también ayuda a reducir los costos de transporte y aumentar la eficiencia logística. La tecnología de intercambio de baterías permite a los conductores continuar su camino en pocos minutos sin esperar largas cargas.

El gobierno chino no solo se limita al desarrollo de infraestructuras, sino que también apoya activamente un programa para el desguace de camiones antiguos. Se ha informado que se han destinado 22 mil millones de yuanes en bonos del Tesoro para este programa, que continuará en 2026. Estos fondos se utilizarán para reemplazar camiones viejos y de alto consumo por vehículos eléctricos modernos y energéticamente eficientes.

Importancia ecológica y económica

Para países en desarrollo como Uzbekistán, esta experiencia de China es de suma importancia. Hoy en día, la transición al transporte eléctrico en la logística es una tendencia global que desempeña un papel decisivo en la reducción de la contaminación del aire. Estudiar este modelo chino podría ser útil para garantizar la seguridad del transporte regional en el futuro.

Según los expertos, la creación de una red de carga tan amplia incentivará a los fabricantes de automóviles a producir más camiones eléctricos. Como resultado, se espera que en los próximos años los camiones pesados con motor de combustión interna cedan completamente su lugar en el mercado. Este es el comienzo de una verdadera revolución tecnológica en el sector del transporte.

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Abror Shuhratov
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