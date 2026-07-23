Una primicia mundial: un generador de olas de 100 toneladas obtiene la certificación de seguridad internacional

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Una primicia mundial: un generador de olas de 100 toneladas obtiene la certificación de seguridad internacional

Ha ocurrido un evento histórico en el campo de las energías renovables: el convertidor de energía undimotriz C4, desarrollado por la empresa sueca CorPower Ocean, se ha convertido en el primero del mundo en recibir la certificación internacional DNV. Este documento es considerado el estándar de oro para proyectos de energía marina, confirmando no solo la eficiencia de la tecnología, sino también su seguridad en condiciones extremas. Así lo informa Ixbt.com informa .

El proceso de certificación duró 7 años. Durante este tiempo, los expertos probaron la estructura del dispositivo, el proceso de fabricación, la durabilidad de los materiales y, lo más importante, su capacidad para resistir fuertes tormentas. Según Patrik Möller, director general de CorPower Ocean, esta certificación convierte a la energía undimotriz de una simple idea prometedora en una solución comercial que puede ser financiada por grandes inversores.

Milagro tecnológico: el principio de la «válvula cardíaca»

El dispositivo C4 es una enorme boya en forma de gota con un diámetro de 9 metros, una altura de 18 metros y un peso de casi 100 toneladas. Se fija al fondo marino mediante un cable especial. Cuando las olas levantan el dispositivo, el cable lo tira hacia abajo. Este movimiento de vaivén acciona el generador a través de un sistema de engranajes y reductores, y la electricidad generada se transmite a la costa mediante cables submarinos.

La clave del éxito del proyecto es un sistema único llamado WaveSpring. Los desarrolladores lo comparan con el funcionamiento de una válvula cardíaca humana. Por lo general, cuando el movimiento de las olas se amortigua, este sistema lo amplifica. Por ejemplo, con olas de 1 metro de altura, la amplitud de movimiento de la boya se aumenta hasta los 3 metros, lo que incrementa drásticamente la cantidad de energía producida.

Resiliencia ante desastres naturales y planes futuros

Durante tormentas fuertes, el sistema cambia automáticamente al modo inverso, reduciendo la carga sobre la estructura. Esta tecnología demostró su viabilidad frente a las costas de Portugal. El prototipo, que se ha estado probando desde 2023, superó sin daños la tormenta Domingos, cuyas olas alcanzaron los 18,5 metros. Precisamente este indicador fue el factor clave para que los expertos de DNV otorgaran la certificación.

Actualmente, CorPower Ocean se prepara para implementar esta tecnología a gran escala. Según el plan, entre 2027 y 2029, se pondrán en marcha las primeras centrales eléctricas undimotrices comerciales, compuestas por decenas de estas boyas, frente a las costas de Portugal y Escocia. Esto garantizará que la energía undimotriz ocupe su lugar en el balance energético mundial, junto a la energía solar y eólica.

Según los datos de Ixbt.com, se espera que este proyecto marque el inicio de una nueva era en el sector de la energía marina. Aunque para países sin acceso al mar como Uzbekistán esta tecnología no sea directamente relevante, se considera importante desde el punto de vista de la reducción de los precios de la energía verde a nivel global y de las transferencias tecnológicas.

EnergíaTecnologíaCorPower OceanEnergía UndimotrizInnovación
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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