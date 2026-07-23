Al-Hilal prepara otra bomba en el mercado: Ousmane Dembélé rumbo a Arabia Saudita

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Al-Hilal prepara otra bomba en el mercado: Ousmane Dembélé rumbo a Arabia Saudita

El club saudí Al-Hilal está listo para sorprender al mundo del fútbol una vez más antes del cierre del mercado de fichajes de verano. El equipo de Riad ha comenzado los primeros pasos para el traspaso de Ousmane Dembélé, extremo del Paris Saint-Germain y de la selección francesa. Si este acuerdo se concreta, se espera que la Saudi Pro League sume otra estrella mundial a sus filas. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información proporcionada por el reconocido periodista deportivo Sacha Tavolieri, la directiva de Al-Hilal ya ha contactado al agente del jugador. Actualmente, el club espera el visto bueno del mediapunta de 27 años. Si Ousmane Dembélé muestra interés en el proyecto, la parte saudí planea iniciar negociaciones oficiales con el club parisino.

Poder financiero y nuevos objetivos

La estabilidad financiera de Al-Hilal es la base que permite al equipo realizar fichajes de esta magnitud. Como dato, el 70 % de las acciones del club pertenecen al príncipe Al-Waleed bin Talal, mientras que el 30 % restante está controlado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita. Este respaldo financiero permite al equipo atraer a los mejores jugadores de cualquier parte del mundo.

El club no pretende limitarse solo a Ousmane Dembélé para reforzar su plantilla. Anteriormente se informó que el equipo también estaba en negociaciones con el talentoso jugador neerlandés Crysencio Summerville. Sin embargo, la incorporación de un futbolista experimentado y de renombre como Dembélé sin duda elevaría el prestigio del equipo en la Liga de Campeones de la AFC y en el campeonato local.

Un nuevo desafío para Dembélé

Ousmane Dembélé logró destacar en el Paris Saint-Germain la temporada pasada. Bajo la dirección de Luis Enrique, se convirtió en una de las figuras clave del equipo. A pesar de ello, las ofertas astronómicas que llegan desde Arabia Saudita hacen reflexionar incluso a las estrellas que juegan en los clubes más grandes de Europa.

Las acciones de Al-Hilal son de gran interés para los aficionados al fútbol, ya que este club es considerado uno de los más fuertes de la región y suele enfrentarse a nuestros representantes en torneos continentales. El traslado de un extremo veloz como Ousmane Dembélé a la liga saudí llevará la competitividad del campeonato a un nuevo nivel.

Hasta el momento, el Paris Saint-Germain no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto. Pero a medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, se espera que Al-Hilal utilice todos sus recursos para lograr su objetivo. Si el traspaso se concreta, se convertirá en uno de los acuerdos más sonados de este verano.

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