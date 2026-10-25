Se reportan fallos en las pantallas de los iPhone Duo plegables

Han surgido informes sobre problemas relacionados con la pantalla en los smartphones plegables iPhone Duo de Apple.

Según la información, algunos usuarios han reportado fallos en la parte plegable de la pantalla tras pocos días de uso. En particular, se menciona la aparición de líneas negras y cortes en el funcionamiento del display.

Existen reportes de casos similares en Japón, China, Australia y otros países. Según algunos datos, los problemas se observaron incluso mientras los smartphones estaban en exhibición en los puntos de venta.

Estos informes plantean dudas sobre la durabilidad de los smartphones plegables, especialmente en la zona donde se dobla la pantalla.

Hasta el momento, no hay información precisa sobre cuántos dispositivos están afectados ni sobre las causas de los fallos. Apple tampoco ha emitido un comunicado oficial al respecto.