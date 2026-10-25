Se reportan fallos en las pantallas de los iPhone Duo plegables

·35·Tecnología
Se reportan fallos en las pantallas de los iPhone Duo plegables

Han surgido informes sobre problemas relacionados con la pantalla en los smartphones plegables iPhone Duo de Apple.

Según la información, algunos usuarios han reportado fallos en la parte plegable de la pantalla tras pocos días de uso. En particular, se menciona la aparición de líneas negras y cortes en el funcionamiento del display.

Existen reportes de casos similares en Japón, China, Australia y otros países. Según algunos datos, los problemas se observaron incluso mientras los smartphones estaban en exhibición en los puntos de venta.

Estos informes plantean dudas sobre la durabilidad de los smartphones plegables, especialmente en la zona donde se dobla la pantalla.

Hasta el momento, no hay información precisa sobre cuántos dispositivos están afectados ni sobre las causas de los fallos. Apple tampoco ha emitido un comunicado oficial al respecto.

AppleiPhone DuoSmartphones PlegablesTecnologíaPantallas
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El iPhone Duo a la venta en el mercado «Malika»El iPhone Duo a la venta en el mercado «Malika»23 octubre 21:11iPhone Duo y iPhone 18 Pro: precios actualesiPhone Duo y iPhone 18 Pro: precios actualesHoy 11:26Apple da finalmente un paso histórico: se presenta el primer iPhone Duo plegableApple da finalmente un paso histórico: se presenta el primer iPhone Duo plegable10 septiembre 08:18Apple presenta su primer smartphone plegable: el iPhone DuoApple presenta su primer smartphone plegable: el iPhone Duo9 septiembre 23:58Apple anuncia oficialmente la fecha de presentación del primer iPhone plegableApple anuncia oficialmente la fecha de presentación del primer iPhone plegable29 agosto 14:04Creada la primera aplicación inusual para el iPhone DuoCreada la primera aplicación inusual para el iPhone Duo28 septiembre 21:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 4 de octubre
Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 4 de octubre