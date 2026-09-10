Apple da finalmente un paso histórico: se presenta el primer iPhone Duo plegable

Apple finalmente ha dado el paso esperado durante años. La compañía ha presentado oficialmente su primer iPhone plegable. iPhone Duo presentado bajo este nombre, el dispositivo parece un smartphone normal cuando está cerrado, pero se transforma en una gran pantalla de 7,6 pulgadas al abrirse.

El precio inicial del dispositivo es de $1,999, los pedidos anticipados comienzan el 16 de octubre y las ventas oficiales a partir del 23 de octubre se pondrán en marcha.

Este no es un simple modelo nuevo para Apple. El iPhone Duo marca la primera entrada seria de la compañía en el mercado de los smartphones plegables y se considera uno de los mayores cambios en el diseño de los smartphones de Apple.

Apple finalmente se «plegó»: ¿cómo es el iPhone Duo?

El iPhone Duo se abre horizontalmente como un libro. En estado cerrado, el dispositivo cuenta con una pantalla externa de 5,4 pulgadas.

Cuando el teléfono se abre, el usuario tiene a su disposición una pantalla interna de 7,6 pulgadas . Apple describe esta pantalla como la más grande en la historia del iPhone.

Curiosamente, Apple ha ajustado la relación de aspecto entre las dos pantallas. Por lo tanto, el contenido no cambia drásticamente al abrirse, sino que se adapta al área más grande.

Este enfoque permite utilizar el smartphone simultáneamente como teléfono, tableta pequeña y herramienta de trabajo.

La cámara frontal también ha cambiado

Uno de los aspectos más interesantes del diseño del iPhone Duo es la solución de la cámara interna.

Apple ha colocado la cámara selfie debajo de la pantalla interna. De esta manera, se reduce la necesidad de una muesca visible para una cámara tradicional en la gran pantalla de 7,6 pulgadas.

La compañía también ha intentado hacer que la línea entre el mecanismo de plegado y la pantalla sea lo más invisible posible. Apple ha utilizado una construcción de bisagra especial.

Cuerpo de titanio: ¿por qué Apple eligió este material?

En el cuerpo del iPhone Duo se ha utilizado titanio de grado 5 .

Según la información oficial de Apple, el dispositivo está fabricado con un cuerpo de titanio y tiene una superficie pulida como un espejo.

La compañía ha puesto un gran énfasis no solo en la apariencia, sino también en la durabilidad para este smartphone plegable.

También se informa que el dispositivo cuenta con protección contra el agua y el polvo con certificación IP68.

24 horas de batería y 50% en 20 minutos

Una de las mayores preguntas en los smartphones plegables es la batería.

Apple presenta el iPhone Duo como un dispositivo capaz de funcionar durante todo el día, a pesar de su diseño de doble pantalla. Según la información de la compañía, el smartphone puede funcionar hasta 24 horas usando ambas pantallas .

Se dice que el dispositivo carga hasta el 50% en 20 minutos . Reuters también confirma que en la presentación de Apple se mencionó una autonomía de 24 horas en uso mixto y una carga rápida del 50% en 20 minutos.

Características principales del iPhone Duo

Característica iPhone Duo Modelo iPhone Duo Pantalla externa 5,4 pulgadas Pantalla interna 7,6 pulgadas Construcción Se pliega como un libro Cuerpo Titanio de grado 5 Procesador A20 Pro Batería Hasta 24 horas Carga rápida 50% en 20 minutos Sistema operativo iOS 27 Precio Desde $1,999 Pedido anticipado 16 de octubre Inicio de ventas 23 de octubre Colores Star White, Night Sky

Según la información oficial de Apple, los dos colores principales del iPhone Duo se llaman Star White y Night Sky .

A20 Pro y el nuevo iOS 27: grandes oportunidades para una gran pantalla

El iPhone Duo no se limita solo a su cuerpo plegable.

El dispositivo está equipado con el nuevo chip A20 Pro de Apple. La compañía enfatiza la multitarea, los juegos, ver videos y realizar varias tareas simultáneamente en la pantalla interna.

iOS 27 también ha sido adaptado a este formato. Se han ampliado las posibilidades de trabajar con varias aplicaciones en la pantalla grande, ver contenido de forma más amplia y utilizar el espacio de la pantalla de manera eficiente.

Este aspecto acerca al iPhone Duo a una pequeña tableta de bolsilloen lugar de un smartphone común.

¿La gran pregunta: para quién es el iPhone de $1999?

El aspecto más discutido del iPhone Duo es, sin duda, su precio.

$1,999 es un precio muy alto, incluso entre los smartphones de Apple. Por lo tanto, el nuevo dispositivo de la compañía no está dirigido al público masivo, sino principalmente al segmento premium.

Además, Apple llegó tarde al mercado de los smartphones plegables. Empresas como Samsung y Huawei han estado compitiendo en este segmento durante varios años.

Sin embargo, la llegada tardía de Apple podría no ser una desventaja, sino una ventaja. La compañía ha entrado en el mercado estudiando la experiencia de los smartphones plegables existentes, integrando la pantalla, la bisagra, el software y el ecosistema. El análisis de Reuters también destaca que la llegada de Apple podría popularizar el mercado de los smartphones plegables.

¿Ha comenzado una nueva era para Apple?

La presentación del iPhone Duo tiene otra importancia para Apple. Esta ha sido la primera gran presentación bajo el liderazgo del nuevo CEO John Ternus . En este sentido, el iPhone plegable no es solo un nuevo producto, sino que también puede ser el símbolo de la futura estrategia de smartphones de Apple.

La compañía intenta llevar el diseño del iPhone al nivel de uno de los cambios más grandes desde el primer iPhone.

Lo más importante es que Apple ya no es un observador del mercado de los smartphones plegables. La propia compañía ha entrado en la carrera.

Conclusión: Apple llegó tarde, pero podría cambiar el mercado

Samsung y Huawei habían popularizado el concepto de smartphone plegable hace unos años. Apple, por su parte, ha entrado en escena después de que esta tecnología se volviera mucho más madura.

Como resultado, el iPhone Duo:

pantalla externa de 5,4 pulgadas;

pantalla interna de 7,6 pulgadas;

cuerpo de titanio;

chip A20 Pro;

iOS 27;

hasta 24 horas de batería;

carga rápida;

multitarea en pantalla grande;

precio inicial de $1,999

se ha convertido en el nuevo producto premium de Apple.

Los pedidos se aceptarán a partir del 16 de octubre y el iPhone Duo saldrá oficialmente a la venta el 23 de octubre.

Ahora la pregunta principal es otra: ¿El primer iPhone plegable de Apple seguirá siendo solo un dispositivo nuevo y costoso o establecerá un nuevo estándar en todo el mercado de los smartphones?