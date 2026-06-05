El calor se intensifica este fin de semana

En Uzbekistán, el aire comenzará a calentarse de nuevo hacia el final de la semana. Según los meteorólogos, predominará un tiempo seco y relativamente caluroso en la mayoría de las regiones de la república durante el fin de semana.

Según las previsiones de Uzhydromet, el 5 de junio podrían producirse lluvias breves y tormentas eléctricas en algunas zonas. En particular, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en las regiones de Taskent, Samarcanda, Kashkadarya y Surjandaria, así como en algunos distritos del valle de Ferganá.

En el resto del país se espera principalmente tiempo seco, con temperaturas diurnas alrededor de 28-33 grados. En las regiones del sur, el aire podría calentarse hasta los 36 grados.

No se esperan precipitaciones en la mayor parte del país los días 6 y 7 de junio. Solo en el valle de Ferganá y en algunas zonas de Karakalpakstán podrían producirse lluvias breves.

Los expertos señalan que las temperaturas aumentarán gradualmente durante el fin de semana, alcanzando los 34-37 grados en algunos lugares el domingo.

La velocidad del viento será de 7 a 12 metros por segundo. En algunas zonas, los vientos podrían fortalecerse, causando tormentas de polvo. En el norte de la república, las velocidades del viento podrían alcanzar los 20-22 metros por segundo.

La lluvia y las tormentas eléctricas persistirán en las zonas montañosas y estribaciones. También existe riesgo de inundaciones repentinas e inundaciones en algunos lugares.

En Taskent, son posibles lluvias breves en la segunda mitad del día de hoy. Sin embargo, se espera tiempo seco en la capital el sábado y el domingo, con temperaturas que podrían subir hasta los 36 grados.

Según los meteorólogos, las temperaturas del aire podrían acercarse a niveles extremos en algunos días durante la actual temporada de verano. Durante los periodos más calurosos del verano, se espera que las temperaturas alcancen hasta 44 grados en algunas zonas y hasta 47 grados en las regiones desérticas y del sur.