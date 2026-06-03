Leapmotor B05 : Nouvelle voiture électrique à 480 km d'autonomie et prix abordable

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Leapmotor B05 : Nouvelle voiture électrique à 480 km d'autonomie et prix abordable

La marque chinoise Leapmotor lance sa nouvelle compacte électrique B05 sur le marché britannique. Disponible dès juillet, ce modèle devrait être nettement moins cher que ses concurrents comme la Cupra Born et la Renault Megane, avec un prix de départ de 28 995 £. La voiture accepte une charge jusqu'à 174 kW, permettant de recharger la batterie de 30 % à 80 % en 17 minutes seulement. Autocar.co.uk rapporte .

Techniquement, la Leapmotor B05 est une propulsion arrière offrant 215 chevaux et 177 lb-pi de couple. Cela permet à la voiture électrique d'atteindre le 0 à 100 km/h en seulement 6,7 secondes. La version la plus puissante a été sélectionnée pour le Royaume-Uni, avec une batterie de 67,1 kWh et une autonomie WLTP de 480 km (300 miles).

L'intérieur est riche en technologies modernes. L'équipement de série comprend un écran tactile de 14,6 pouces, un toit panoramique, des jantes alliage de 19 pouces et des sièges avant réglables électriquement. Ses dimensions sont proches de celles de la Volkswagen Golf, avec un design inspiré du style européen.

Sur le marché chinois, ce modèle est connu sous le nom de Lafa 5, un nom jugé approprié par le fondateur Jangling Zhu. Cependant, sur le marché international, le modèle adopte la désignation B05 dans le cadre du partenariat avec Stellantis. Cela s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la position mondiale de Leapmotor et à toucher un public plus large.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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