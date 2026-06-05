Audi dévoile la supercar Nuvolari : 987 ch et plus de 350 km/h

Audi a officiellement dévoilé sa nouvelle supercar phare, la Nuvolari. Ce véhicule remplace le modèle R8 arrêté, devenant la voiture de série la plus puissante de l'histoire de la marque. Le nouveau modèle se distingue non seulement par ses spécifications techniques, mais aussi par son design extérieur, qui définit l'orientation future du design de la marque Audi. Selon Ixbt.com rapporte .

Le cœur de la Nuvolari est un système hybride composé d'un moteur V8 biturbo de 4,0 litres et de trois moteurs électriques. La puissance totale du système est de 987 chevaux, le moteur à combustion interne pouvant atteindre 10 000 tr/min. La voiture peut également parcourir de courtes distances en mode tout électrique grâce à une batterie de 7,3 kWh.

Les performances dynamiques sont impressionnantes : la supercar accélère de 0 à 100 km/h en seulement 2,6 secondes et atteint 200 km/h en 6,8 secondes. La vitesse maximale dépasse 350 km/h. L'utilisation intensive de plastique renforcé de fibres de carbone dans le châssis aide à compenser le poids du système hybride. De plus, la voiture est équipée d'éléments aérodynamiques actifs similaires au système de réduction de traînée (DRS) utilisé en Formule 1.

Techniquement, la Nuvolari présente des similitudes avec les nouveaux modèles hybrides de Lamborghini, indiquant l'utilisation d'une plateforme commune au sein du groupe Volkswagen. La production sera limitée à seulement 499 exemplaires. Les premières livraisons sont prévues pour le premier semestre 2027.