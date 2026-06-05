Le Lada Azimut disposera d'un système de chauffage des vitres avant unique au monde

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Le Lada Azimut disposera d'un système de chauffage des vitres avant unique au monde

AvtoVAZ a confirmé que le nouveau crossover Lada Azimut sera équipé d'un système de chauffage unique. Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le vice-président de l'entreprise, Sergey Gromak, a initialement déclaré qu'il s'agissait d'un « système de chauffage des rétroviseurs latéraux introuvable ailleurs dans le monde ». Toutefois, le fabricant a par la suite précisé cette information, indiquant qu'il s'agissait simplement d'une erreur de langage. Ixbt.com rapporte .

Selon le communiqué officiel, il s'agit en réalité d'une fonction de chauffage des vitres des portes avant. Cette technologie n'est actuellement disponible sur aucun autre véhicule du marché russe. Les représentants de l'entreprise ont corrigé cette erreur avec humour, soulignant que le modèle Lada Azimut disposera d'un système de chauffage spécial pour les rétroviseurs latéraux ainsi que pour les vitres des portes avant.

Il est indiqué que les vitres latérales sont chauffées à l'aide de fils chauffants spéciaux, tout comme les vitres avant et arrière. Le conducteur pourra activer et désactiver cette fonction via un bouton dédié. Cette solution vise à améliorer la visibilité du conducteur, en particulier dans des conditions climatiques froides.

Actuellement, AvtoVAZ se prépare à la production en série du crossover Lada Azimut. Il a été annoncé que la palette de couleurs du modèle serait élargie à huit options et que les variantes à moteur turbo sont en cours de test. Les ventes du véhicule devraient commencer à l'automne de cette année.

AvtoVAZLada AzimutCrossoverAutomobileTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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