Levée d'une restriction majeure sur l'importation de véhicules

Une bonne nouvelle a été annoncée, qui sera un véritable cadeau de fête pour les passionnés d'automobile et les entrepreneurs de notre pays. L'un des plus grands obstacles au processus d'importation de véhicules depuis l'étranger pour des besoins personnels ou professionnels par des personnes physiques et morales en Ouzbékistan est officiellement entré dans l'histoire. La restriction concernant la délivrance d'un certificat de conformité pour une seule voiture par an a été complètement abolie.

Cette nouvelle révolutionnaire a été reflétée dans le décret présidentiel pertinent n° 4 juin signé le 104 par le chef de notre État cette année.

Modification importante du règlement technique

Conformément à ce document historique, les règles du Règlement technique général « Sur la sécurité des véhicules à roues mis sur le marché » actuellement en vigueur dans notre pays ont été fondamentalement réexaminées et des amendements sérieux y ont été apportés.

Quelle était l'ancienne procédure ? Selon la règle précédemment en vigueur, quel que soit le nombre de voitures que les citoyens ordinaires ou les entreprises importaient de l'étranger pour leurs propres besoins au cours d'une année civile, un certificat de conformité officiel n'était délivré que pour l'une d'entre elles. Cela créait en soi des restrictions artificielles pour de nombreux passionnés d'automobile et entrepreneurs.

Quelle sera la nouvelle procédure ? Par le décret présidentiel, cette clause restrictive a été entièrement supprimée du règlement. Désormais, les citoyens et les personnes morales peuvent importer n'importe quel nombre de véhicules pour leurs propres besoins au cours de l'année sans restrictions et obtenir des certificats pour tous selon la procédure établie.

Quand la nouvelle législation est-elle entrée en vigueur ?

L'aspect le plus joyeux de cette nouvelle est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre longtemps pour tester ces avantages dans la pratique.

Type et numéro du document Date de signature Date d'entrée en vigueur Décret n° 104 du Président de la République d'Ouzbékistan 4 juin 2026 À partir du 5 juin 2026

Comme on peut le voir dans le tableau, ce décret est officiellement 5 juin 2026 entré en pleine vigueur juridique et a été mis à exécution à partir de la date du.

Commentaire de Zamin : Cette décision est un pas très important vers le développement d'une concurrence saine sur le marché automobile ouzbek et la liberté pour la population d'importer des véhicules de qualité depuis l'étranger. La procédure de délivrance d'un certificat pour une seule voiture par an causait des inconvénients pour beaucoup de nos compatriotes. La suppression de la restriction contribuera sans doute à une augmentation de la variété des voitures étrangères sur le marché et à une stabilisation significative des prix.

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