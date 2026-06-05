Les voitures au Royaume-Uni vieillissent, mais les acheteurs craignent toujours le kilométrage élevé

·44·Auto
Les voitures au Royaume-Uni vieillissent, mais les acheteurs craignent toujours le kilométrage élevé

Selon de nouvelles données, bien que l'âge moyen des voitures sur les routes britanniques ait atteint un niveau record, les acheteurs de voitures d'occasion hésitent toujours à acheter des véhicules ayant parcouru plus de 100 000 miles (environ 160 000 km). Une enquête menée par eBay a révélé que 72 % des conducteurs craignent les compteurs à six chiffres et que 52 % évitent les voitures ayant plus de 50 000 miles. Selon Autocar.co.uk rapporte .

Par ailleurs, les données de la DVLA indiquent que l'âge moyen des voitures sur les routes britanniques est désormais de 10 ans. Ce chiffre était de neuf ans en 2020 et de huit ans en 2018. Selon une étude de Car.co.uk, l'âge auquel les voitures sont mises à la ferraille est également passé de 15 ans en 2021 à près de 17 ans. Les experts estiment que l'ancienne notion selon laquelle « kilométrage élevé signifie voiture inutilisable » a perdu sa validité aujourd'hui.

Paul Toomer, fondateur de la concession CarPod, souligne que les voitures modernes sont beaucoup plus fiables et durables que leurs prédécesseurs. Face à la hausse des prix, l'attitude des acheteurs envers les véhicules à fort kilométrage commence à changer. Par exemple, une Audi Q3 1.5 TFSI S Line de 2021 avec 125 000 miles est estimée à environ 14 000 livres sterling, tandis que le même modèle avec 50 000 miles coûte 20 000 livres sterling.

Fait intéressant, les véhicules électrifiés parcourent également de fortes distances sans problème. Les données montrent que plus de 93 000 voitures hybrides ont parcouru plus de 100 000 miles, dont 32 000 ont dépassé les 200 000 miles. Même parmi les voitures électriques Tesla Model S, il existe des dizaines d'exemplaires ayant parcouru plus de 150 000 miles, ce qui démontre la durabilité de ces technologies.

AutomobileMarchéRoyaume-UniAudiTesla
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Levée d'une restriction majeure sur l'importation de véhiculesLevée d'une restriction majeure sur l'importation de véhiculesHier, 16:52La Lada Granta équipée d'une boîte CVT comme la Lada VestaLa Lada Granta équipée d'une boîte CVT comme la Lada VestaHier, 11:58Le Lada Azimut disposera d'un système de chauffage des vitres avant unique au mondeLe Lada Azimut disposera d'un système de chauffage des vitres avant unique au mondeHier, 09:25Audi dévoile la supercar Nuvolari : 987 ch et plus de 350 km/hAudi dévoile la supercar Nuvolari : 987 ch et plus de 350 km/hHier, 23:55Audi dévoile une nouvelle supercar hybride V8 pour remplacer la R8Audi dévoile une nouvelle supercar hybride V8 pour remplacer la R804.06, 18:57
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Auto actualités

Le Pape monte dans une nouvelle voiture électrique, les actions Ferrari chutent (vidéo)
Le Pape monte dans une nouvelle voiture électrique, les actions Ferrari chutent (vidéo)
Une marque célèbre prévoit de fabriquer des voitures en Ouzbékistan
Une marque célèbre prévoit de fabriquer des voitures en Ouzbékistan
BYD dévoile son nouveau crossover phare, le modèle Hiace 08
BYD dévoile son nouveau crossover phare, le modèle Hiace 08
La troisième génération du BYD Yuan Plus sera présentée le 21 mai
La troisième génération du BYD Yuan Plus sera présentée le 21 mai
Nouveau Lada Niva Legend dévoilé : Moteur plus puissant et suspension mise à jour
Nouveau Lada Niva Legend dévoilé : Moteur plus puissant et suspension mise à jour
Le pick-up blindé Rezvani Fortress de 850 ch a été dévoilé
Le pick-up blindé Rezvani Fortress de 850 ch a été dévoilé
Zeekr n'est plus leader : les voitures les plus intelligentes de Chine annoncées
Zeekr n'est plus leader : les voitures les plus intelligentes de Chine annoncées
Hongqi Guoya : Une berline de luxe rivalisant avec la Mercedes-Maybach S-Class
Hongqi Guoya : Une berline de luxe rivalisant avec la Mercedes-Maybach S-Class
Les voitures au Royaume-Uni vieillissent, mais les acheteurs craignent toujours le kilométrage élevé – Zamin.uz, 05.06.2026