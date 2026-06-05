Les voitures au Royaume-Uni vieillissent, mais les acheteurs craignent toujours le kilométrage élevé

Selon de nouvelles données, bien que l'âge moyen des voitures sur les routes britanniques ait atteint un niveau record, les acheteurs de voitures d'occasion hésitent toujours à acheter des véhicules ayant parcouru plus de 100 000 miles (environ 160 000 km). Une enquête menée par eBay a révélé que 72 % des conducteurs craignent les compteurs à six chiffres et que 52 % évitent les voitures ayant plus de 50 000 miles. Selon Autocar.co.uk rapporte .

Par ailleurs, les données de la DVLA indiquent que l'âge moyen des voitures sur les routes britanniques est désormais de 10 ans. Ce chiffre était de neuf ans en 2020 et de huit ans en 2018. Selon une étude de Car.co.uk, l'âge auquel les voitures sont mises à la ferraille est également passé de 15 ans en 2021 à près de 17 ans. Les experts estiment que l'ancienne notion selon laquelle « kilométrage élevé signifie voiture inutilisable » a perdu sa validité aujourd'hui.

Paul Toomer, fondateur de la concession CarPod, souligne que les voitures modernes sont beaucoup plus fiables et durables que leurs prédécesseurs. Face à la hausse des prix, l'attitude des acheteurs envers les véhicules à fort kilométrage commence à changer. Par exemple, une Audi Q3 1.5 TFSI S Line de 2021 avec 125 000 miles est estimée à environ 14 000 livres sterling, tandis que le même modèle avec 50 000 miles coûte 20 000 livres sterling.

Fait intéressant, les véhicules électrifiés parcourent également de fortes distances sans problème. Les données montrent que plus de 93 000 voitures hybrides ont parcouru plus de 100 000 miles, dont 32 000 ont dépassé les 200 000 miles. Même parmi les voitures électriques Tesla Model S, il existe des dizaines d'exemplaires ayant parcouru plus de 150 000 miles, ce qui démontre la durabilité de ces technologies.