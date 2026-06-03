Manzura révèle pourquoi elle s'est mariée tard

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Manzura révèle pourquoi elle s'est mariée tard

La chanteuse Manzura a évoqué les facteurs qui ont conduit à son mariage tardif. Elle a souligné qu'elle avait toujours pris la question du mariage au sérieux tout au long de sa vie et ne voulait pas prendre de décisions hâtives à cet égard.

Selon Manzura, certaines circonstances de la vie, ses opinions personnelles et le destin lui-même ont influencé sa décision de se marier plus tard.

La chanteuse a également noté qu'elle se considère aujourd'hui comme une personne heureuse, menant une vie fondée sur le respect mutuel et la confiance avec son époux.

Les propos de l'artiste ont suscité un vif intérêt auprès des utilisateurs des réseaux sociaux et des fans.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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