Problème majeur pour l'Angleterre : Bellingham et Rice pourraient manquer la demi-finale

L'équipe d'Angleterre se prépare pour un quart de finale crucial de la Coupe du Monde 2026 contre la Norvège. Cependant, pour le sélectionneur Thomas Tuchel, les questions disciplinaires sont devenues un sérieux casse-tête. Malgré l'euphorie après la victoire contre le Mexique, plusieurs cadres, dont Jude Bellingham et Declan Rice, risquent de manquer le prochain tour. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le format élargi de la FIFA à 48 équipes prévoit l'annulation des cartons jaunes après certaines étapes. Les cartons avaient été effacés après la phase de groupes, mais ceux reçus lors des seizièmes et huitièmes de finale ne seront annulés qu'après les quarts de finale. Cela impose une prudence extrême lors du match contre la Norvège.

Des cadres en sursis

La star du Real Madrid, Jude Bellingham, a reçu un carton jaune contre la RD Congo. S'il est averti à nouveau lors du match à Miami, il sera suspendu pour une éventuelle demi-finale. Une situation similaire concerne Declan Rice, qui s'est mis en danger en écopant d'un carton dès les premières minutes contre le Mexique.

La situation est également complexe en défense. Marc Guehi et Nico O’Reilly, joueurs de Manchester City, sont aussi sous la menace d'une suspension. Pour Thomas Tuchel, cela complique la rotation en défense centrale, car toute erreur pourrait affaiblir l'équipe avant la demi-finale. Selon Goal.com, le staff technique appelle les joueurs à la plus grande vigilance sur le terrain.

Absences et blessures imprévues

L'Angleterre ne fait pas face qu'à la menace des cartons. Le défenseur Jarell Quansah est suspendu pour le match contre la Norvège après son carton rouge reçu face au Mexique, ce qui obligera à des changements en défense.

Une autre perte est survenue de manière inattendue. L'expérimenté Jordan Henderson s'est gravement blessé au poignet lors d'un accident pendant la célébration de la victoire contre le Mexique. Le milieu de terrain de Brentford est actuellement sous surveillance médicale et n'a pas rejoint le camp de base à Kansas City. Sa participation au quart de finale est jugée quasi impossible.

Pour l'Angleterre, le match contre la Norvège sera un test majeur, non seulement pour la qualification en demi-finale, mais aussi pour préserver son effectif. Les hommes de Thomas Tuchel doivent gagner tout en restant disciplinés, sous peine de se priver de leurs meilleurs atouts dans la phase décisive du tournoi.