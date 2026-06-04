Jaloliddin Ahmadaliyev surprend ses fans en chantant sans animateur au concert de Kokand

Le célèbre chanteur pop Jaloliddin Ahmadaliyev a présenté son dernier programme de concert solo intitulé « Kokand » au Palais de l'Amitié des Peuples du 28 au 31 mai. Le concert de quatre jours a été accueilli avec un grand enthousiasme par les fans.

Fidèle à sa tradition, l'artiste s'est une fois de plus concentré principalement sur la performance en direct. Au cours du programme, Jaloliddin Ahmadaliyev a interprété un total de 37 chansons. Si la plupart étaient des tubes populaires auprès des fans, certaines ont été présentées pour la première fois.

Un autre aspect remarquable du concert est que le programme ne comportait ni animateur ni duos. Pendant près de trois heures, le chanteur s'est produit seul sur scène. Ce n'est que pendant les changements de costume que ses élèves ont présenté des numéros au public.

« Il n'y a pas d'animateur au concert de cette année. Du début à la fin, je suis le seul à chanter. Nous avons étalé le programme sur quatre jours pour éviter que je ne sois trop fatigué. Il a été très difficile de constituer le répertoire. Comme notre peuple aime écouter beaucoup de mes chansons, j'ai dû interpréter un total de 37 titres », a déclaré Jaloliddin Ahmadaliyev.