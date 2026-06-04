Adham Soliyev reviendra-t-il à l'art ? Le chanteur répond

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Adham Soliyev reviendra-t-il à l'art ? Le chanteur répond

Le chanteur Adham Soliyev a répondu aux questions concernant son éventuel retour dans le monde de l'art.

Le chanteur a répondu sincèrement à la question posée par un journaliste de la chaîne RTV : « Quand reviendrez-vous à l'art ? Vos fans vous attendent. »

Selon lui, la question du retour à l'art dépend du temps, et actuellement, il s'intéresse sérieusement aux activités entrepreneuriales.

« Le temps dira quand je reviendrai à l'art. Je m'intéresse beaucoup aux affaires actuellement. L'entrepreneuriat est dans notre sang. Je m'intéressais particulièrement au secteur hôtelier et je suis maintenant actif dans ce domaine », a déclaré le chanteur.

Par ailleurs, il a souligné qu'il n'avait pas oublié ses fans. Selon ses paroles, les fans occupent toujours une place particulière dans son cœur, et il pourrait présenter de nouvelles chansons pour eux à l'avenir.

« J'ai beaucoup de fans ; ils sont au fond de mon cœur. Si Dieu le veut, nous sortirons parfois de bonnes chansons pour eux », a-t-il ajouté.

Cette déclaration a suscité des réactions variées sur les réseaux sociaux, et les fans continuent d'attendre le retour du chanteur dans le monde de l'art.

Adham SoliyevRtv
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