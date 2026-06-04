Sevinch Ismoilova décorée de la médaille « Dévoué à la culture et à l'art »

La chanteuse Sevinch Ismoilova a partagé une heureuse nouvelle avec ses fans via sa page Instagram. Elle a annoncé avoir été décorée de la médaille d'État « Dévoué à la culture et à l'art ».

Sous la publication vidéo de l'artiste, elle a écrit qu'elle avait accepté cette récompense avec une grande fierté et un sens des responsabilités. Selon elle, cette reconnaissance est non seulement une réussite personnelle, mais aussi une haute appréciation de son travail créatif.

« Cette récompense a été une grande motivation pour nous. Nous sommes très heureux de cette attention et de cette reconnaissance. Maintenant, avec cet encouragement, nous présenterons de nouvelles chansons et clips vidéo à notre peuple, si Dieu le veut. Cette réussite est la nôtre à tous ! », a déclaré la chanteuse.

Dans les commentaires, les fans félicitent sincèrement l'artiste pour cette réussite et lui souhaitent de nouveaux succès créatifs. Sa reconnaissance a également été chaleureusement accueillie sur les réseaux sociaux.