Le trajet en métro de Rayhon après 25 ans suscite un grand intérêt en ligne

Rayhon Ganiyeva, l'une des chanteuses les plus aimées d'Ouzbékistan, a capté l'attention de ses fans avec une nouvelle vidéo circulant sur les réseaux sociaux. On y voit l'artiste prendre le métro pour la première fois depuis de nombreuses années.

Dans la vidéo, Rayhon mentionne qu'il s'est écoulé un quart de siècle depuis qu'elle a utilisé ce mode de transport. Les paroles sincères de la chanteuse ont laissé une impression chaleureuse parmi ses fans.

"Regardez, cela fait 25 ans que je n'ai pas pris le métro, mais il m'a manqué", déclare Rayhon dans la vidéo.

La séquence s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, générant de nombreux commentaires. Les fans ont salué la simplicité et l'authenticité de la chanteuse, tout en partageant leurs propres souvenirs liés au métro.