Le trajet en métro de Rayhon après 25 ans suscite un grand intérêt en ligne

·629·Culture
Le trajet en métro de Rayhon après 25 ans suscite un grand intérêt en ligne

Rayhon Ganiyeva, l'une des chanteuses les plus aimées d'Ouzbékistan, a capté l'attention de ses fans avec une nouvelle vidéo circulant sur les réseaux sociaux. On y voit l'artiste prendre le métro pour la première fois depuis de nombreuses années.

Dans la vidéo, Rayhon mentionne qu'il s'est écoulé un quart de siècle depuis qu'elle a utilisé ce mode de transport. Les paroles sincères de la chanteuse ont laissé une impression chaleureuse parmi ses fans.

"Regardez, cela fait 25 ans que je n'ai pas pris le métro, mais il m'a manqué", déclare Rayhon dans la vidéo.

La séquence s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, générant de nombreux commentaires. Les fans ont salué la simplicité et l'authenticité de la chanteuse, tout en partageant leurs propres souvenirs liés au métro.

OuzbékistanRaihon GanievaInstagram
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Qui a souhaité cinq enfants à Oybek et Nigora lors de leur mariage ?Hier, 17:51Des singes 'assiègent' Chechenka en Malaisie (Vidéo)Hier, 17:26Ulugbek Kodirov chante un nouveau tube en kazakhHier, 15:44Lil Khuramov révèle la raison du changement de couleur de ses cheveuxHier, 13:28Sevinch Ismoilova décorée de la médaille « Dévoué à la culture et à l'art »Hier, 11:26Adham Soliyev reviendra-t-il à l'art ? Le chanteur répondHier, 10:31
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Culture actualités

Situation inattendue lors du concert d'Ummon à Ferghana
Yulduz Usmonova révèle ouvertement quelle vieille femme elle sera à 80 ans
Ozoda Nursaidova explose avec « To‘ylar muborak » — le clip devient viral en peu de temps (vidéo)
Le geste d'un marié envers Kaniza fait polémique sur les réseaux sociaux (vidéo)
Shahzoda surprend ses fans en apparaissant sur le podium avec sa belle-fille
Combien gagne sur Instagram Fotima Nazarova, connue pour son personnage de « Sohiba » ?
Le maître des mots Avaz Oxun attire l'attention des fans en chantant au concert d'Ozoda Nursaidova
Rano Shodieva a montré le monde sous-marin en Chine