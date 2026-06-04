Lil Khuramov révèle la raison du changement de couleur de ses cheveux

·962·Culture
Lil Khuramov révèle la raison du changement de couleur de ses cheveux

Le blogueur Lil Khuramov a révélé la raison de son récent changement d'image, en particulier la nouvelle couleur de ses cheveux.

Invité de l'émission « Nima Gap », il a indiqué qu'il y avait une raison sérieuse derrière cette décision. Selon Khuramov, il a reçu une invitation pour participer à un festival prestigieux en Allemagne.

« J'ai reçu un appel en février. On m'a dit que mes cheveux devaient être blonds pour que je puisse participer. J'étais initialement contre. J'ai expliqué qu'en tant que personne connue dans mon pays, une telle image pourrait ne pas correspondre à nos valeurs et être mal comprise par les gens », a-t-il déclaré.

Néanmoins, les organisateurs n'ont pas renoncé à cette exigence. Ils ont même répondu : « Si vous n'êtes pas d'accord, il y a beaucoup de garçons blonds en Europe. »

« Je ne pouvais pas refuser cette opportunité. Car si j'avais refusé, cela aurait peut-être été la plus grande erreur de ma vie », a ajouté le blogueur.

Cette déclaration a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux, certains le soutenant tandis que d'autres critiquaient cette décision.

Lil KhuramovAllemagneNima gapEurope
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Qui a souhaité cinq enfants à Oybek et Nigora lors de leur mariage ?Hier, 17:51Des singes 'assiègent' Chechenka en Malaisie (Vidéo)Hier, 17:26Ulugbek Kodirov chante un nouveau tube en kazakhHier, 15:44Le trajet en métro de Rayhon après 25 ans suscite un grand intérêt en ligneHier, 12:48Sevinch Ismoilova décorée de la médaille « Dévoué à la culture et à l'art »Hier, 11:26Adham Soliyev reviendra-t-il à l'art ? Le chanteur répondHier, 10:31
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Culture actualités

Situation inattendue lors du concert d'Ummon à Ferghana
Yulduz Usmonova révèle ouvertement quelle vieille femme elle sera à 80 ans
Ozoda Nursaidova explose avec « To‘ylar muborak » — le clip devient viral en peu de temps (vidéo)
Le geste d'un marié envers Kaniza fait polémique sur les réseaux sociaux (vidéo)
Shahzoda surprend ses fans en apparaissant sur le podium avec sa belle-fille
Combien gagne sur Instagram Fotima Nazarova, connue pour son personnage de « Sohiba » ?
Le maître des mots Avaz Oxun attire l'attention des fans en chantant au concert d'Ozoda Nursaidova
Rano Shodieva a montré le monde sous-marin en Chine