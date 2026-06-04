Lil Khuramov révèle la raison du changement de couleur de ses cheveux

Le blogueur Lil Khuramov a révélé la raison de son récent changement d'image, en particulier la nouvelle couleur de ses cheveux.

Invité de l'émission « Nima Gap », il a indiqué qu'il y avait une raison sérieuse derrière cette décision. Selon Khuramov, il a reçu une invitation pour participer à un festival prestigieux en Allemagne.

« J'ai reçu un appel en février. On m'a dit que mes cheveux devaient être blonds pour que je puisse participer. J'étais initialement contre. J'ai expliqué qu'en tant que personne connue dans mon pays, une telle image pourrait ne pas correspondre à nos valeurs et être mal comprise par les gens », a-t-il déclaré.

Néanmoins, les organisateurs n'ont pas renoncé à cette exigence. Ils ont même répondu : « Si vous n'êtes pas d'accord, il y a beaucoup de garçons blonds en Europe. »

« Je ne pouvais pas refuser cette opportunité. Car si j'avais refusé, cela aurait peut-être été la plus grande erreur de ma vie », a ajouté le blogueur.

Cette déclaration a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux, certains le soutenant tandis que d'autres critiquaient cette décision.