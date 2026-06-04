Ulugbek Kodirov chante un nouveau tube en kazakh

·617·Culture
Ulugbek Kodirov chante un nouveau tube en kazakh

Le célèbre chanteur et acteur Ulugbek Kodirov a présenté sa prochaine nouveauté musicale à ses fans. L'artiste attire l'attention des auditeurs avec un nouveau titre dance interprété en kazakh.

La nouvelle chanson combine un style musical moderne avec des mélodies nationales, dominée par une ambiance joyeuse et des rythmes énergiques. La chanson a rapidement suscité des discussions parmi les fans sur les réseaux sociaux.

Ulughbek QodirovKazakhstan
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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