Des singes 'assiègent' Chechenka en Malaisie (Vidéo)

La blogueuse Gulzoda Abdullayeva, connue sous le nom de 'Chechenka', a partagé sur sa page Instagram une vidéo montrant un incident drôle et inhabituel qui lui est arrivé lors de son voyage en Malaisie.

La vidéo la montre en train de donner des bananes aux singes avec son fils. Cependant, la situation change de manière inattendue : en voyant les bananes, les singes les entourent et agissent comme s'ils engageaient une 'bataille'.

L'un des singes monte même sur l'épaule de la blogueuse, puis sur sa tête. Chechenka offre d'abord une banane pour le faire descendre, mais le singe ne descend pas. Elle est finalement obligée de donner une autre banane, et le singe descend enfin après avoir reçu deux bananes.

La blogueuse réagit à cette situation avec à la fois peur et rire. D'autres singes essaient également de grimper sur elle dans l'espoir d'obtenir des bananes, et elle les 'calme' également avec des bananes.

Son fils, qui se trouve à proximité, est très effrayé par la situation et refuse même de donner des bananes aux singes. La vidéo montre également l'un des petits singes grimpant sur lui.

Alors que les passants observaient l'incident avec amusement, les utilisateurs des réseaux sociaux ont également accueilli chaleureusement la vidéo, laissant des commentaires pertinents et drôles.