Qui a souhaité cinq enfants à Oybek et Nigora lors de leur mariage ?

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Qui a souhaité cinq enfants à Oybek et Nigora lors de leur mariage ?

Les chanteurs Oybek et Nigora ont partagé des pensées sincères sur leur famille et leurs enfants lors de l'interview dans l'émission « Omon-omon ».

Pendant la conversation, l'un des animateurs a demandé à Oybek : « Avez-vous actuellement cinq enfants ? » Le chanteur a donné une réponse courte et claire : « Non, quatre. »

Ensuite, l'animateur a ri en plaisantant et a dit : « Si Dieu le veut, il y en aura cinq. » Un autre animateur a rappelé qu'un chanteur leur avait souhaité cinq enfants lors de leur mariage.

Nigora a demandé avec curiosité : « Qui était-ce ? Tohir Usmonov ? » L'animateur a rejeté cette supposition et a répondu : « Umidaxon. »

Pendant la conversation, Nigora a révélé un autre fait intéressant. Elle a demandé aux animateurs : « Savez-vous qui était notre premier bébé ? » Ils ont attendu la réponse avec curiosité.

Nigora a dit : « De qui parliez-vous juste maintenant ? Nous avons été les premiers à accueillir les enfants d'Umidaxon. Nous nous souvenons encore de ce premier bébé. »

Il est rapporté que le bébé a maintenant beaucoup grandi et a même atteint l'âge scolaire.

La conversation a été accueillie avec grand intérêt par les fans et a suscité des discussions chaleureuses sur les réseaux sociaux.

OybekNigoraTohir UsmonovUmidaxonOmon-omon
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