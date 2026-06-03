La Chine et la Russie dominent à nouveau le commerce extérieur de l'Ouzbékistan

·40·Économie
La Chine et la Russie dominent à nouveau le commerce extérieur de l'Ouzbékistan

Les relations économiques internationales de l'Ouzbékistan et son influence sur le marché mondial continuent de croître rapidement. Selon les derniers rapports officiels publiés par l'Agence nationale des statistiques (Comité national des statistiques), au cours des quatre premiers mois de 2026 (janvier-avril), le volume total du commerce extérieur du pays a atteint un niveau significatif de 26,3 milliards USD . Cet indicateur témoigne de la croissance soutenue du pays en matière de partenariats économiques extérieurs.

Les analyses économiques montrent que la République populaire de Chine et la Fédération de Russie ont conservé leur position de leader incontesté parmi les principaux partenaires de l'Ouzbékistan sur le marché mondial.

Le trio des plus grands partenaires économiques

Les relations avec les principaux pays enregistrant le volume d'échanges le plus élevé dans l'activité économique extérieure de notre pays ont franchi une nouvelle étape. Le classement des partenaires commerciaux se présente comme suit :

  • République populaire de Chine : Demeure le partenaire économique numéro un de l'Ouzbékistan. Le volume des échanges bilatéraux a atteint 6,2 milliards USD en peu de temps.

  • Fédération de Russie : Occupant la deuxième place, le volume des échanges mutuels avec ce pays s'est élevé à 4,5 milliards USD .

Fait économique important : Il convient de noter que ces deux grands pays représentent près de 41 % du volume total du commerce extérieur de l'Ouzbékistan. Cela démontre clairement l'importance stratégique élevée de ces marchés dans les processus d'exportation et d'importation du pays.

Classement des échanges avec les pays du monde

Les rangs inférieurs du classement comprennent à la fois des nations régionales et des pays développés. Les indicateurs commerciaux des pays coopérant activement avec l'Ouzbékistan figurent dans le tableau suivant :

Nom du pays

Volume des échanges (USD)

Kazakhstan

1,8 milliard USD

Turquie

920,6 millions USD

Afghanistan

728,2 millions USD

République de Corée

638,3 millions USD

Émirats arabes unis

626,7 millions USD

En outre, le volume des échanges extérieurs mutuels avec la France, l'Allemagne et l'Inde , parmi les pays les plus avancés d'Europe et d'Asie, a également augmenté de manière significative, les indicateurs pour chacun dépassant 400 millions USD .

Ces chiffres positifs indiquent que la diplomatie économique de l'Ouzbékistan se diversifie à l'échelle mondiale, ce qui signifie que les destinations commerciales s'élargissent de plus en plus.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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