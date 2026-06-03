Les indicateurs Bitcoin signalent une reprise : Les experts restent prudents

La dynamique récente du marché Bitcoin suggère une reprise potentielle des prix. L'analyse des indicateurs de momentum indique que la tendance baissière de l'actif pourrait être terminée, mais les participants au marché restent prudents. Coindesk.com rapporte à ce sujet. actualités .

Selon la newsletter 'Daybook' de CoinDesk, les outils d'analyse technique indiquent une stabilisation du prix du Bitcoin. Néanmoins, l'incertitude économique mondiale et la politique de taux d'intérêt de la Fed continuent d'influencer considérablement les décisions des investisseurs.

Les analystes crypto estiment que si le prix du Bitcoin franchit un niveau de résistance spécifique, une nouvelle vague de croissance pourrait commencer. Cependant, alors que d'autres altcoins majeurs comme Ethereum et Solana suivent le Bitcoin, la liquidité globale du marché reste un facteur clé.

Actuellement, les investisseurs surveillent de près non seulement le marché crypto, mais aussi les marchés financiers traditionnels, y compris les indices S&P 500 et Nasdaq. Le renforcement de l'USD et les anticipations d'inflation pourraient exercer une pression sur les prix des actifs numériques.