Le Bitcoin répète le scénario de 2022 : Les analystes préviennent d'une baisse

Mercredi, le prix du Bitcoin (BTC) a fluctué autour des plus bas niveaux depuis deux mois, commençant à présenter des similitudes avec le marché baissier de 2022. Selon les données de TradingView, la volatilité a légèrement diminué après que le prix sur la bourse Bitstamp est tombé à 65 362 USD, un niveau observé pour la dernière fois début avril. Cointelegraph.com rapporte cela.

Suite à des liquidations se chiffrant en milliards de dollars, les analystes émettent de nouveaux avertissements selon lesquels les pires jours pour la paire BTC/USD pourraient être encore à venir. L'analyste renommé Rekt Capital a souligné la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 mois, notant que cette ligne se situe actuellement à 66 628 USD.

« Avec le temps, il est fort probable que le Bitcoin passe sous ce niveau d'EMA et poursuive le déclin macroéconomique dans ce marché baissier », a écrit l'expert dans une publication sur le réseau social X. Si l'histoire de 2022 se répète, le prix devrait d'abord augmenter légèrement avant de perdre totalement le niveau de soutien de l'EMA sur 50 mois.

Un autre trader, Leviathan, a noté que la situation actuelle du marché reproduit « presque parfaitement » le cycle précédent. Selon lui, chaque phase se déroule dans le même ordre, et le niveau de 60 000 USD sert actuellement de point le plus critique déterminant le sort du marché.