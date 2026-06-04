Les ventes de cafés et restaurants en Ouzbékistan approchent les 70 billions d'UZS

·43·Économie
Les ventes de cafés et restaurants en Ouzbékistan approchent les 70 billions d'UZS

Selon les données du Comité d'État aux statistiques, au 1er mai 2026, 32 266 entreprises commerciales opèrent dans le secteur de la restauration collective en Ouzbékistan.

De janvier à avril de cette année, le volume des ventes réalisées par les cafés, restaurants et autres établissements de restauration a atteint 69,8 billions d'UZS. Cela représente une hausse de 7,2 % par rapport à la même période en 2025.

La majeure partie du chiffre d'affaires a été générée par les petites entreprises et les entrepreneurs privés, dont la part s'élève à 79,8 %.

Les grandes entreprises ont contribué à hauteur de 20,2 % de l'indicateur total. Ces chiffres indiquent que l'activité principale sur le marché des services de restauration en Ouzbékistan est assurée par les petites et moyennes entreprises.

OuzbékistanComité national de statistique
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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