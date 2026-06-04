Apex et Archax tokenisent l'immobilier avec Goldman Sachs

Apex Group a annoncé qu'elle fournirait des services d'administration pour un fonds immobilier tokenisé émis sur la plateforme d'actifs numériques GS DAP de Goldman Sachs. Le projet a été développé en collaboration avec Goldman Sachs, la bourse d'actifs numériques Archax, le gestionnaire d'investissements LRC Group et le fournisseur Ownera. Comme le rapporte Cointelegraph.com rapporte .

Selon Agnes Mazurek, responsable mondiale des actifs numériques chez Apex Group, la tokenisation à l'échelle institutionnelle s'appuie sur une infrastructure fiable et réglementée. Cette initiative démontre la demande croissante des investisseurs et des gestionnaires pour des solutions basées sur la blockchain.

Les parts du fonds sont émises sous forme de jetons numériques via la plateforme GS DAP de Goldman Sachs. Lancée en 2022, cette plateforme est construite sur le Canton Network, axé sur la confidentialité, et le langage de contrats intelligents DAML, permettant l'émission, le règlement et la garde d'actifs.

Dans le cadre du projet, LRC Group gère le fonds, tandis que la bourse Archax participe en tant que dépositaire et partenaire de distribution initiale. Le réseau Ownera sert de couche assurant l'interopérabilité entre les émetteurs, les dépositaires et les canaux de distribution.

Ce partenariat reflète les efforts des banques et des institutions financières réglementées pour intégrer les actifs réels (RWA) dans les réseaux blockchain. Le marché de la tokenisation se développe rapidement, couvrant non seulement l'immobilier, mais aussi les fonds du marché monétaire et le crédit privé.