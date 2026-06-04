Le prix du Bitcoin atteint la ligne de tendance baissière de 2022

Le prix du Bitcoin (BTC) a atteint une ligne de tendance clé du marché baissier après être tombé à son niveau le plus bas des quatre derniers mois. Selon les données de TradingView, la paire BTC/USD est revenue au niveau de sa moyenne mobile simple (SMA) à 200 semaines pour la première fois depuis 2023. Cointelegraph.com rapporte .

La SMA à 200 semaines est considérée comme une référence clé pendant les marchés baissiers du Bitcoin. Cette ligne de tendance ascendante est actuellement située à 61 626 USD. Le prix a interagi avec cet indicateur pour la dernière fois en octobre 2023, mais pendant le ralentissement de 2022, il a servi de résistance jusqu'à ce que les haussiers prennent pleinement le contrôle.

L'analyste renommé CollinTalksCrypto qualifie ce retour au niveau de la SMA à 200 semaines de « moment critique ». Sur sa page du réseau social X, il a posé la question : « Le prix rebondira-t-il à partir de ce point ou continuera-t-il à baisser ? » L'analyste a également ajouté que les meilleurs points d'entrée dans un marché baissier se situent précisément en dessous de l'indicateur MA à 200 semaines.

Certains analystes optimistes soulignent que le prix du Bitcoin est « survendu » aux récents minima locaux. Les participants au marché observent actuellement de près si ce niveau de support clé tiendra ou si le prix plongera encore plus bas.