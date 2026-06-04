Les utilisateurs de Polymarket mécontents du résultat de la transaction Bitcoin de Strategy Company

Sur la plateforme de prédiction Polymarket, le contrat controversé concernant la vente de Bitcoin par Strategy Company avant le 31 mai a été résolu en faveur de « Non ». Bien que l'entreprise ait ensuite officiellement confirmé la vente de 32 BTC dans la période spécifiée, les participants au marché ont approuvé le résultat négatif à la fin du processus de résolution des litiges en deux étapes. Cointelegraph.com rapporte .

Les détenteurs de tokens UMA Optimistic Oracle (UMA) ont décidé de clôturer le marché sur « Non » lors d'un vote terminé tôt jeudi matin. Selon les données, 98,6 % des participants ont soutenu cette décision, seuls 1,4 % des utilisateurs ayant voté « Oui ». L'administration de Polymarket a indiqué qu'aucune donnée on-chain ni rapport fiable ne confirmait la vente avant la date limite du marché, et que les informations publiées après cette date ne seraient pas prises en compte.

Strategy Company a vendu 32 BTC entre le 26 mai et le 31 mai, mais l'a déclaré lundi, après la fermeture du marché. Cet incident a intensifié les doutes concernant le système de résolution des litiges de la plateforme Polymarket, basé sur les détentions de tokens. Les portefeuilles détenant le plus de tokens UMA ont un plus grand pouvoir de vote, ce qui pourrait affecter l'impartialité des décisions.

De nombreux traders ont exprimé leur mécontentement, soulignant que le marché devrait se baser sur l'heure réelle de la vente, et non sur l'heure de confirmation. Un trader malchanceux a révélé avoir perdu 500 000 USD en raison de ce contrat. Au total, plus de 80 millions de dollars ont été misés sur cet événement.

Selon les analystes de Galaxy Research, les marchés de prédiction devraient évaluer l'événement réel qui s'est produit, et non l'interprétation ultérieure des règles. Le processus de résolution des litiges s'est avéré profitable pour les grands détenteurs de tokens : par exemple, l'un des plus grands portefeuilles de vote a gagné plus de 299 000 USD grâce à ce processus.