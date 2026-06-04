Le Bitcoin chute à 60 000 $ : 600 millions de dollars de positions longues liquidées

L'approche du niveau des 60 000 dollars par le prix du Bitcoin (BTC) a porté un coup sévère au marché. À la suite de cette baisse, plus de 600 millions de dollars de positions longues (pariant sur la hausse) ont été liquidées. Cette situation a fait naître des doutes quant à savoir si la récente reprise est un véritable point d'inflexion ou simplement un rebond temporaire après l'épuration des trades à effet de levier. Selon Cointelegraph.com rapporte .

Jeudi, le prix du BTC a chuté à environ 61 300 dollars, avant de rebondir de 5,52 % pour se stabiliser autour de 64 690 dollars. Cette reprise a coïncidé avec des annonces d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Selon les données de CoinGlass, un total de 737 millions de dollars de positions BTC ont été clôturées en 24 heures, la majorité appartenant aux acheteurs.

Malgré de fortes fluctuations du marché, certains traders restent optimistes. Par exemple, RidaaXBT prédit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre la fourchette de 69 000 à 70 000 dollars. L'analyste ZordXBT considère également l'activité accrue des acheteurs à des niveaux plus bas comme un signal positif.

Cependant, des experts comme Hitman42.eth appellent les acheteurs à la prudence. Selon lui, ce rebond pourrait être un piège pour les traders. Le graphique hebdomadaire du Bitcoin montre toujours un motif de "drapeau baissier" (bear flag), laissant ouvert le risque d'une chute des prix vers le niveau de 50 000 à 52 000 dollars.