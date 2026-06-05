Quel fruit ou légume l’Ouzbékistan a-t-il le plus exporté en quatre mois ?

·54·Économie
Quel fruit ou légume l’Ouzbékistan a-t-il le plus exporté en quatre mois ?

Selon les données du Comité d’État aux statistiques, en janvier–avril 2026, l’Ouzbékistan a livré un total de 489,5 mille tonnes de produits fruits et légumes aux marchés étrangers. La valeur totale de ce volume d’exportation s’est élevée à 454,5 millions de dollars EU.

Par rapport à la même période de l’année précédente, le volume des exportations a augmenté de 25,9 mille tonnes, soit 5,6 %. Cela indique que la demande pour les produits agricoles ouzbeks reste élevée sur les marchés internationaux.

Les légumes ont représenté la plus grande part de la structure des exportations. Au cours des quatre mois, 239,8 mille tonnes de produits légumiers ont été expédiées à l’étranger. De plus, 86,6 mille tonnes de fruits et de baies ont été exportées vers les marchés étrangers.

En outre, 26,2 mille tonnes de haricots mungo, 9,2 mille tonnes d’arachides et d’autres produits à base de noix ont été exportés. Le volume des livraisons de pastèques et de melons s’est élevé à 0,2 mille tonne. Le reste concernait d’autres types de fruits, légumes et produits agricoles transformés.

OuzbékistanComité national de statistiquedollar américain
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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