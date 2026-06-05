Les banques évaluent les emprunteurs grâce à l'intelligence artificielle

·31·Économie
Les banques évaluent les emprunteurs grâce à l'intelligence artificielle

Le Président Shavkat Mirziyoyev a approuvé un ensemble de mesures pour la numérisation des services financiers.

Selon le document, d'ici 2030, le volume des prêts aux petites et moyennes entreprises triplera. Leur part dans le PIB devrait atteindre 20 %.

De plus, la part des microcrédits en ligne est fixée à 60 % du portefeuille de crédits.

À partir du 1er juillet 2026, une plateforme numérique pour les prêts en ligne sera lancée. Les banques auront un accès gratuit aux données du « Gouvernement électronique » pour l'évaluation des emprunteurs.

À partir du 1er décembre 2026, un scoring alternatif par IA sera introduit. Le système analyse les emprunteurs sur la base de 71 ensembles de données, y compris les impôts, les revenus, les biens, les factures de services publics et les antécédents judiciaires.

Les banques doivent mettre en place l'octroi de microcrédits en ligne non garantis en une heure.

Parallèlement, le service « Conseiller IA » sera lancé dans les banques sous deux mois. Il aidera les entrepreneurs à développer des idées commerciales en tenant compte des caractéristiques des quartiers.

La réforme vise à simplifier l'accès au capital pour les entreprises sans historique de crédit. Elle sert également à automatiser le processus d'évaluation des risques de crédit.

Shavkat MirziyoyevGouvernement électroniqueAI MaslahatchiOuzbékistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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