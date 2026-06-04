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La communauté mondiale et les médias internationaux ont une fois de plus tourné leur attention vers les événements tragiques dans les zones embrasées par la guerre. Des rapports ont fait état d'une frappe de drone mortelle contre un bus de passagers transportant des civils dans le territoire occupé de la région de Donetsk. Plusieurs personnes sont mortes à la suite de cet incident horrible.

Détails de la frappe et nombre de victimes

Selon les premières informations, Denis Pouchiline, chef de la République populaire de Donetsk (RPD) autoproclamée, a déclaré mercredi matin qu'un véhicule circulant sur l'axe « Moscou – Simféropol » avait été ciblé, faisant 7 morts et 11 blessés graves.

Cependant, la situation a ensuite été clarifiée et le nombre de victimes a atteint 8 Il a également été révélé que le bus n'est pas parti de la capitale russe, mais de la localité de Podolsk, en périphérie de la ville. Les détails suivants ont été clarifiés concernant l'incident à Ienakiieve, situé à environ 40 kilomètres de la ligne de front :

État des passagers : Le ministère local de la Santé a confirmé que toutes les victimes étaient de simples civils, sans aucun personnel militaire parmi eux. Les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital de Horlivka.

Problème de liste : Au total, 53 personnes étaient enregistrées pour cet itinéraire, mais on ignore actuellement combien se trouvaient à l'intérieur du bus au moment de l'explosion. Les responsables enquêtent sur les horaires de déplacement des passagers.

Déclaration de la compagnie de transport : Les responsables de la Crimée annexée ont indiqué que le bus appartenait à un transporteur local. Selon Elmaz Ablyakimov, directeur de la société « Bolshoy mir », les transports allant du centre de la Russie à la péninsule utilisent l'autoroute « Novorossiya », passant par le nord de Donetsk ou Marioupol.

Réponses officielles des deux parties

Les deux parties ont émis des déclarations officielles contradictoires concernant cet incident sanglant :

Parties Position officielle et opinions exprimées Forces armées de l'Ukraine L'État-major général n'a pas confirmé les attaques dans la zone de Ienakiieve et a déclaré qu'il « ne commenterait pas les déclarations de l'État agresseur ». Représentant du CSND de l'Ukraine A. Kovalenko a déclaré que la Russie elle-même ciblait les civils avec des drones et créait une réalité parallèle pour dissimuler cette terreur. Direction russe Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié l'incident de « nouveau crime du régime de Kiev ». Le Comité d'enquête a ouvert une affaire pour terrorisme.

De plus, le président russe Vladimir Poutine a récemment accusé la partie ukrainienne de commettre des crimes graves contre les jeunes et les mineurs, citant les attaques à Starobilsk et Henitchesk comme exemples. La partie ukrainienne a déclaré que l'attaque à Starobilsk visait exclusivement des installations militaires russes et respectait strictement les normes du droit international humanitaire.

Moscou a de nouveau mis en garde contre des « frappes systématiques » contre les infrastructures ukrainiennes en réponse à de telles attaques sur son territoire. Bien que le gouvernement russe affirme ne cibler que des objectifs militaires, le nombre de victimes civiles augmente en réalité.

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