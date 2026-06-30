Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois

En Azerbaïdjan, une femme de 63 ans est devenue mère pour la première fois après 38 ans d'attente. C'est ce qu'a annoncé Natig Makharramov, docteur en sciences médicales.

Selon le médecin, la femme a suivi des traitements pendant de nombreuses années et a finalement réussi à donner naissance à un enfant en bonne santé grâce à la médecine moderne.

Natig Makharramov a qualifié ce cas de réussite médicale majeure, précisant que la santé de la mère et du bébé est bonne. Il souhaite une vie saine et heureuse au nouveau-né et à sa mère.

Cet événement a suscité de vastes discussions en Azerbaïdjan, de nombreux utilisateurs de réseaux sociaux qualifiant l'événement de véritable miracle.