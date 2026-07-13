Pourquoi la « Cascade de sang » en Antarctique coule-t-elle en rouge ?

Il existe en Antarctique une cascade rouge connue sous le nom de Blood Falls. Elle est appelée « Cascade de sang » en raison de son apparence, mais sa couleur n'est pas due au sang, mais à des processus chimiques naturels.

Ce phénomène a été découvert en 1911 par le géologue australien Thomas Griffith Taylor. L'eau rouge provient de sous le glacier Taylor.

Selon les scientifiques, l'eau de la cascade est riche en fer et très salée. Elle provient d'un lac piégé sous le glacier depuis des millions d'années. Lorsque l'eau atteint la surface, elle entre en contact avec l'oxygène de l'air. En conséquence, le fer s'oxyde et forme une substance semblable à de la rouille, ce qui donne cette couleur rouge.

En raison de sa forte teneur en sel, cette eau ne gèle pas complètement, même dans le froid de l'Antarctique. Il a été découvert que des micro-organismes n'ayant pas besoin de lumière solaire vivent dans cet environnement.

Ils tirent leur énergie non pas de la photosynthèse, mais de processus chimiques impliquant le fer et le soufre. C'est pourquoi Blood Falls est une source importante pour l'étude des formes de vie inhabituelles sur Terre.

Ce lieu suscite un intérêt particulier pour les scientifiques qui cherchent à savoir si la vie pourrait exister dans des environnements glacés comme Mars ou Europe.