Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage

En novembre 2021, des archéologues péruviens ont annoncé une découverte rare sur le site archéologique de Kajamarquilla, à environ 25 kilomètres de Lima. Une momie bien conservée a été retrouvée dans une tombe souterraine ovale située sous la place d'une ville antique.

Selon les experts, la momie était attachée avec des cordes, le corps replié en position fœtale et les mains couvrant le visage. Le corps avait également été enterré enveloppé dans plusieurs couches de tissu.

Les premières recherches indiquent qu'il s'agissait d'un jeune homme âgé d'environ 18 à 30 ans. Les scientifiques supposent qu'il aurait pu être un marchand ou une personne occupant un rang important dans la société de l'époque.

On estime que la momie date d'environ 800 à 1200 ans, soit l'époque précédant l'Empire Inca. Les chercheurs soulignent que ce mode de sépulture était lié aux croyances religieuses et aux rituels des peuples de l'époque.