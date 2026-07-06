Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin

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Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin

Des scientifiques ont présenté de nouveaux calculs sur la durée de vie restante sur la planète Terre. Selon les résultats de l'étude, la biosphère sous sa forme actuelle pourrait durer beaucoup plus longtemps que prévu, soit environ 1,8 milliard d'années de plus.

JGR Atmospheres L'étude, publiée dans la revue scientifique, souligne que les plantes et le processus de photosynthèse sur Terre sont beaucoup plus stables que ce que suggéraient les théories précédentes. Cela signifie que les écosystèmes essentiels à la vie pourraient continuer à fonctionner pendant des milliards d'années supplémentaires.

Les scientifiques notent que le Soleil devient progressivement plus brillant et plus chaud au cours de son évolution naturelle. Aujourd'hui, il émet environ un tiers d'énergie en plus qu'il y a 4,5 milliards d'années. Selon les estimations des experts, le Soleil continuera de se réchauffer pendant environ 5 milliards d'années avant de passer à la phase suivante de son cycle de vie.

Fait intéressant, en 1982, le scientifique britannique James Lovelock avait prédit que la vie basée sur la photosynthèse ne subsisterait sur Terre que pendant 100 millions d'années supplémentaires. La nouvelle étude prolonge cette estimation de près de 18 fois , l'évaluant désormais à 1,8 milliard d'années.

Cependant, tous les scientifiques ne croient pas à ce scénario. Selon l'astrobiologiste Jacob Haqq-Misra, les gaz à effet de serre émis par l'activité humaine pourraient accélérer le réchauffement climatique et menacer la biosphère beaucoup plus tôt.

Les experts soulignent que si le changement climatique mondial se poursuit au rythme actuel, l'environnement naturel de la Terre pourrait être gravement menacé d'ici 6 000 à 7 000 ans .

Les auteurs de l'étude rappellent que la photosynthèse est la base de la vie sur Terre. Si la température atteint un niveau trop élevé, ce processus s'arrêtera. En conséquence, les plantes disparaîtront, la chaîne alimentaire sera rompue et la vie telle que nous la connaissons ne pourra plus exister.

Parallèlement, la communauté scientifique souligne que le destin de la Terre dépend non seulement des processus cosmiques naturels, mais aussi directement de l'impact de l'humanité sur le climat.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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