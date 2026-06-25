Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres

Le 24 juin, les habitants de Londres ont été témoins d'un spectacle inhabituel. L'apparition d'un dragon géant volant dans le ciel de la ville a surpris nombre de personnes, et même effrayé certaines d'entre elles dans les premiers instants.

Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une action spéciale organisée pour la première de la saison 3 de la célèbre série « House of the Dragon ». Dans le cadre de l'événement, un modèle de dragon mécanique de 8 mètres de long a survolé des lieux emblématiques de Londres, notamment la tour de Londres et la Tamise.

Le modèle de dragon a été créé par une entreprise aéronautique allemande et pèse 13 kilogrammes. Le développement et la préparation de ce projet ont duré près de trois mois.

Cette action insolite a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont partagé des vidéos du dragon géant survolant la ville, qualifiant l'opération de l'une des campagnes publicitaires les plus impressionnantes pour la première de la série.