Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital

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Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital

Récemment devenu populaire dans le monde entier, NeeDoh les jouets sensoriels pourraient présenter un risque grave pour les enfants. Les médecins avertissent que chauffer, congeler ou mettre ces jouets au micro-ondes provoque de graves brûlures.

Selon les experts, NeeDoh la masse collante à l'intérieur peut créer une pression sous l'effet de la chaleur, entraînant l'explosion du jouet. En conséquence, la matière brûlante peut causer de sévères brûlures au visage, aux mains et au corps. Bien que le fabricant avertisse sur les boîtes de ne pas les chauffer ni les congeler, les enfants ignorent ces règles à cause de défis dangereux sur les réseaux sociaux.

Le jouet anti-stress violet NeeDoh Nice Cube et sa boîte.

Dans l'État du Missouri, aux États-Unis, une fillette de sept ans a subi de graves brûlures après l'explosion d'un jouet chauffé au micro-ondes, nécessitant une greffe de peau. Des cas similaires ont été signalés au Royaume-Uni, à Chicago et au Nouveau-Mexique.

Les médecins soulignent que ces blessures peuvent entraîner des cicatrices, une baisse de la vision et d'autres complications graves, exhortant les parents à mettre en garde leurs enfants contre les défis dangereux sur Internet. Il est également conseillé de NeeDoh et les jouets similaires ne doivent jamais être chauffés, congelés ou laissés dans des endroits chauds.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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