Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants

Dans la province de Konya, située dans la partie centrale de la Turquie, un phénomène géologique effrayant observé ces dernières années inquiète sérieusement les scientifiques et la population locale. Dans cette région, considérée comme l'une des principales zones agricoles du pays, des centaines de gouffres géants se forment suite à la sécheresse et à la diminution drastique des eaux souterraines.

Selon les experts, dans le bassin de Konya, on a dénombré jusqu'à présent 684 grands gouffres enregistrés. L'un des plus vastes mesure 228 mètres de large et 171 mètres de profondeur . Alors qu'autrefois ces effondrements étaient naturels, il est souligné qu'aujourd'hui, leur multiplication rapide est principalement due aux activités humaines.

Les scientifiques expliquent qu'en raison de la sécheresse prolongée, les agriculteurs surexploitent les eaux souterraines. Des milliers de puits, légaux et illégaux, ont été creusés dans la région, entraînant l'épuisement rapide des réserves d'eau. Lorsque les nappes phréatiques diminuent, les roches souterraines perdent leur stabilité et la surface du sol s'effondre soudainement.

Selon le WWF Turquie, une grande partie des puits du bassin de Konya sont illégaux. Les experts soulignent que cette situation pourrait non seulement accroître le risque géologique, mais aussi nuire à la sécurité alimentaire de la Turquie.

Les géologues affirment que certains agriculteurs tentent de combler arbitrairement les gouffres apparus. Cependant, cette approche est dangereuse car, le vide souterrain persistant, un nouvel effondrement peut se produire.

Les spécialistes proposent comme solution principale une utilisation rationnelle des ressources en eau, la culture de produits agricoles adaptés au climat au lieu de cultures gourmandes en eau, et la mise en œuvre de technologies modernes d'économie d'eau.

Les experts avertissent que si la surexploitation des eaux souterraines se poursuit, le nombre de gouffres dans le bassin de Konya augmentera encore, représentant un risque sérieux pour l'agriculture et l'avenir de toute la région.