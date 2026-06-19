Le chat surnommé « le gardien des pastèques » conquiert Internet

Perle, un chat vivant dans une ferme de pastèques en Thaïlande, est devenu soudainement célèbre sur les réseaux sociaux.

Les photos virales le montrent assis avec un air très sérieux parmi les pastèques. Les utilisateurs l'appellent avec humour l'« inspecteur » ou le « gardien des pastèques » qui surveille la ferme.

En réalité, Perle n'est pas un gardien. Mais son allure imposante et sa posture responsable ont beaucoup plu aux internautes.

Les images se sont rapidement propagées, faisant de Perle l'un des chats les plus célèbres au monde.