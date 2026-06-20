En Inde, un chauffeur répand des pierres sur la route pour échapper à la police

En Inde, un chauffeur de camion a commis un acte dangereux en tentant d'échapper au contrôle routier. Il a conduit à contresens et a délibérément répandu des pierres sur la route pour distraire ceux qui le poursuivaient.

En conséquence, la route a été temporairement fermée et la circulation a été perturbée. Les policiers arrivés sur les lieux ont dû nettoyer la chaussée à l'aide de rubans de signalisation, ce qui a provoqué des embouteillages.

L'incident a suscité de vastes débats sur les réseaux sociaux, beaucoup qualifiant ce comportement d'extrêmement dangereux et irresponsable. Des recherches sont actuellement en cours pour identifier et arrêter le chauffeur en fuite.