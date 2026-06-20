En Inde, un chauffeur répand des pierres sur la route pour échapper à la police

·35·Monde
En Inde, un chauffeur répand des pierres sur la route pour échapper à la police

En Inde, un chauffeur de camion a commis un acte dangereux en tentant d'échapper au contrôle routier. Il a conduit à contresens et a délibérément répandu des pierres sur la route pour distraire ceux qui le poursuivaient.

En conséquence, la route a été temporairement fermée et la circulation a été perturbée. Les policiers arrivés sur les lieux ont dû nettoyer la chaussée à l'aide de rubans de signalisation, ce qui a provoqué des embouteillages.

L'incident a suscité de vastes débats sur les réseaux sociaux, beaucoup qualifiant ce comportement d'extrêmement dangereux et irresponsable. Des recherches sont actuellement en cours pour identifier et arrêter le chauffeur en fuite.

Inde
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