Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense

·28·Monde
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense

En Suède, un projet insolite alliant écologie et innovation a été lancé. La startup Corvid Cleaning a instauré une nouvelle méthode de nettoyage des rues en confiant cette tâche aux corbeaux.

Dans le cadre du projet, des corbeaux spécialement entraînés ramassent les mégots de cigarettes au sol et les déposent dans des distributeurs spéciaux. Pour chaque « nettoyage », les oiseaux sont récompensés par de la nourriture, recevant ainsi un véritable « salaire ».

Les experts soulignent que les corbeaux sont des oiseaux très intelligents et apprennent rapidement. Ils maîtrisent les nouvelles tâches en peu de temps et renforcent ces compétences en observant et en imitant les autres corbeaux.

Ce projet permet de résoudre plusieurs problèmes simultanément : les rues restent propres, les coûts des services municipaux diminuent et les corbeaux s'occupent d'un « travail » utile.

Le plus intéressant est que cette expérience pourrait être appliquée dans d'autres villes à l'avenir. Si le projet continue d'être un succès, les corbeaux pourraient devenir des « agents écologiques » aidant les humains.

SuèdeCorvid Cleaning
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