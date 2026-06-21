Arman Sarukyan tient sa promesse et offre un pick-up à Gaethje

·29·Monde
Arman Sarukyan tient sa promesse et offre un pick-up à Gaethje

Le combattant de l'UFC Arman Sarukyan a tenu sa promesse et a offert un nouveau pick-up à Justin Gaethje.

Sur la photo, on peut voir Gaethje devant un énorme pick-up RAM dans une région montagneuse. Ce cadeau coûteux est un autre exemple de respect mutuel et de sincérité entre les athlètes.

Auparavant, Sarukyan avait déclaré qu'il offrirait une voiture à Gaethje pour sa victoire. Il a transformé ses paroles en actes.

Cet événement a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux. Les fans saluent le geste de Sarukyan comme un exemple de courage et de parole tenue.

Justin Gaethje a montré une photo avec sa nouvelle voiture, exprimant sa satisfaction pour le cadeau.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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